إغلاق 45 مقهى وكافيه ومنع تداول الشيشة في الغربية .. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بديوان محافظة الغربية بالتنسيق مع مسئولي مباحث شرطة المرافق والإشغالات اليوم من شن حملة مكبرة لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على المقاهي والمطاعم للوقاية من أخطار كورورنا بدائرة مركز زفتي.





وترأس الحملة المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مدينة زفتي بالتنسيق مع العميد عمرو خلف مأمور قسم شرطة زفتي، وشملت الكافيهات والمقاهي وذلك لمنع تقديم الشيش بناء على التعليمات الصادرة من طارق رحمي محافظ الغربية.





وشارك في الحملة الرائد جورج عادل نائب المأمور والرائد أحمد رمزي رئيس القسم والنقيب أسامة المشد والرائد محمد أبو الخير ، مجاهد الدرف نائب رئيس المدينة ، وموظفي الإشغالات بالمجلس .





وشملت تلك الحملة المرور على مراكز الدروس الخصوصية والكافيهات والسيبرات وصالات الجيم وقاعات الافراح، لمنع التجمعات في نطاق مدينة زفتي ، وكذلك لمنع التام لتداول الشيش داخل الكافيهات وفحص الشهادات الصحية والاشتراطات الامنية وعوامل النظافة.





وأسفرت الحملة عن إغلاق أكثر من 45 كافيه ومقهى ومنع تداول الشيشة فى الأماكن العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.