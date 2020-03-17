AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قرار جديد من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:33 م
اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
Advertisements
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء WWW.SHAKWA.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 .

جاء ذلك في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين إلكترونيًا من نفس الموقع .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لمنظومة الشكاوى.. إيقاف تعديات بالبناء على كورنيش النيل في المنيا

محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها وتحسين الخدمات والمرافق

تقديم مساعدات عاجلة لذوي الهمم بأسيوط .. تفاصيل

فرص عمل ووحدات سكنية.. محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم وكبار السن لتلبية مطالبهم

وفد «مجلس الوزراء» يشيد باستجابة أسيوط لـ 99% من شكاوى المواطنين.. صور

شكاوى مجلس الوزراء يتابع مؤشرات الأداء وتفعيل الربط الإلكتروني في سوهاج

ترشيحاتنا

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

3 أشهر .. وقف تصدير الكحول والماسكات الجراحية

بريطانيا تسجل قفزة جديدة في أعداد إصابات كورونا

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

هشام عبد الخالق يرد على مطالب إغلاق دور العرض

AdvertisementS

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

رفضت تخليني اعتدى عليها فقتلتها.. اعترافات المتهمين بقتل فتاة فى شقتها بالإسكندرية

قرار جديد بشأن المصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر قبل 19 مارس

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكترونى لمدة شهر

واسعة ومعقمة وتحت إشراف وزارة الصحة.. وزير التعليم: نظام جديد في لجان الامتحانات هذا العام بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد