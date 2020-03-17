قرار جديد من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء WWW.SHAKWA.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 .





جاء ذلك في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وتقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين إلكترونيًا من نفس الموقع .



