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أخبار العالم

بعد هذا الموقف.. الصحة العالمية تشكر الإمارات ومحمد بن زايد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، للدعم المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال في تغريدة له على تويتر:"شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم المتواصل للجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد".

وجاء ذلك بعد إرسال الإمارات أمس الإثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

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