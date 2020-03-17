المؤتمر يناشد المواطنين بعدم تخزين السلع: مصر لديها رصيد كبير

ناشد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المواطنين بعدم اللجوء إلى تخزين السلع خاصة بعد تأكيد الحكومة أننا لدينا رصيد كبير من جميع السلع الاستراتيجية والرئيسية ويكفى لشهور طويلة، مشيدا بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ستواجه بمنتهى الشدة ومنتهي الحزم أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أي أحد بهدف إخفاء أي سلع أو إخفاؤها عن المواطنين لأن كافة السلع متوفرة في مصر.





وطالب الربان عمر المختار صميدة فى تصريحات له اليوم، من المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها الحكومة والتي تقلل وتحد من الاختلاط في التجمعات وممارساتنا وسلوكياتنا السيئة التي لاحظناها مؤخرا في الأسواق والشوارع كما طالب من المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والأكاذيب التى تبث عن فيروس كورونا خاصة ان هناك من يعمل ضد الدولة المصرية ويفبرك التقارير الاعلامية الكاذبة مثلما حدث من صحيفة الجارديان البريطانية مشيدا بالقرار الحاسم والجرئ الذى اتخذته الهيئة العامة للاستعلامات بغلق مكتبها بالقاهرة.





كما أشاد " صميدة " بالجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، مطالبا جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة مساندة ودعم جهود وزارة الصحة والسكان.

