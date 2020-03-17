بيان عاجل من رئيس الفيفا بشأن قرارات الاتحاد الأوروبي





وكان يويفا قد أعلن عن تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لمدة عام، لتقام في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021.





ونشر إنفانتينو بيانًا جاء فيه:" العالم يواجه في الوقت الحالي أزمة صحية وخطرًا يجب أن نتكاتف للتغلب عليه، التعاون والاحترام المتبادل مطلوب أيضَا، الإتحاد الدولي لكرة القدم تلقى طلبات من الإتحاد الأوروبي واتحاد كرة أمريكا الجنوبية لتأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا للعام القادم، في نفس وقت إقامة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بعد استبدالها بكأس القارات."





وأضاف إنفانتينو: دعيت لكونجرس الفيفا غدًا، وسأقترح فيه الآتي:





قبول تأجيل بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس كوبا أمريكا لعام 2021.





اتخاذ قرار حول بطولة كأس العالم للأندية من حيث تأجيلها إلى عام 2022 أو 2023





مناقشة قرار تأجيل كأس العالم للأندية مع الاتحاد والحكومة الصينية من حيث تأثير ذلك عليهم





مناقشة التغييرات التي طرأت على الأجندة الدولية وما يخص الاتحادات المحلية.





يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف معظم الأنشطة الرياضية حول العالم بما فيها منافسات كرة القدم.

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنه سيقترح غدًا على كونجرس الفيفا الموافقة على القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للعبة اليوم بخصوص بطولاته القادمة.