إصابة 47 شخصا في وزارة الدفاع الأمريكية

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن 47 من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أصيبوا بفيروس كورونا.

يأتي هذا بينما أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل 267 إصابة بالفيروس في نيوجيرسي الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أمس أنه تم وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.





وقال المتحدث باسم البنتاجون خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تمتلك 36 مستشفى وأن الأطباء مدربين للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يجري حاليا أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا.





وحذر مايك بومبيو الصين من نشر إشاعات وصفها بالعجيبة حول فيروس كورونا.





أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس إلى 7 حالات وزيادة معدل الإصابات إلى 950 حالة.





وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، كشف كومو، عن خريطة توضح حالات الإصابة في مدن الولاية، أعلاها مدينة نيويورك التي سجلت 463 حالة تليها مقاطعة ويستشستر بـ 220 حالة.