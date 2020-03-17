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وزير القوى العاملة يعلن قرار هام للعمال في القطاع الخاص .. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:37 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن سيتم اتخاذ قرار غدا بشأن قرار تخفيض العاملة في القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير القوى العاملة ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن اتحاد الصناعات طلب استطلاع رأي الغرف . وأكد وزير القوى العاملة أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 23.5 مليون.

وأشار إلى أن بعض المصانع تعمل بأنظمة مختلفة ، وتم اقتراح أن يتم تخفيف عدد العمال في دوريات العمل بحيث تكون 3 ورديات بدلا من 2 وردية لتخفيف عدد العمال في كل وردية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن العمالة غير المنتظمة يتم صرف 4 منح لهم سنويا، وسيتم صرف منحة استثنائية لهم قدرها 500 جنيه من مكاتب البريد ، مشيرا إلى عدد المستفيدين منها سيكون 300 ألف عامل.

وأشار إلى أنه قرر وقف نظام البصمة في أنحاء الجمهورية، وطالب جميع المصريين بأن يتحلوا بالمسئولية والحد من انتشار الفيروس من خلال تلافي التجمعات.

وقال إن هناك تواصل كامل مع العمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب العمل.
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