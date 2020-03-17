8 قرارات عاجلة.. ماذا فعلت محافظة القاهرة لمواجهة كورونا اليوم؟

أصدر محافظ القاهرة، مجموعة من القرارات العاجلة اليوم، الثلاثاء، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تنفيذًا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء.





وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء فيها ...





تعليق الفعاليات الشبابية

قرر المحافظ تعليق جميع الفعاليات الشبابية والرياضية والتي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين أو التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظة بتجمعات كبيرة لمدة أسبوعين.





وأضاف د. اشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سيتم تنظيم ندوات توعوية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا في مختلف القطاعات في أماكن مفتوحة أو جيدة التهوية بشرط ألا يزيد عدد الحاضرين عن 20 فرد كما تم التشديد على التأكد من سلامة ونظافة جميع المنشآت داخل النوادى ومراكز الشباب وتنظيفها وتعقيمها وصيانة حنفيات المياه كما تم التنبيه على الكافيتريات الموجودة الالتزام بقواعد الصحة العامة والنظافة المستمرة .

وأكد مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المدربين بإعطاء راحة لأى لاعب يعانى من أعراض برد أو انفلونزا حتى التماثل للشفاء مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة بصفة مستمرة مع مديرية الصحة والجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب داخل الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات التي من شانها توعية وتثقيف أعضاء الهيئات الرياضية والشبابية للحد من الانتشار .









تعليق كافة الأنشطة الدعوية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تعليق كافة الأنشطة الدعوية التي تقام بالمساجد والتي تؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة خاصة الدروس والقوافل والمقارئ والمدارس القرآنية والعلمية ، مع وقف كافة أنشطة دور المناسبات الملحقة بالمساجد وإلغاء العزاء وعقد القران بها ، مع قصر العمل بالمساجد على خطبة الجمعة والصلوات الخمس وصلاة الجنازة ، وتقليل وقت الخطبة إلى 15 دقيقة على ألا يزيد الوقت بين الأذان والإقامة عن 10 دقائق .





وصرح د . خالد خضر مدير مديرية الأوقاف أنه يتم نظافة و تعقيم المساجد الكبرى عقب كل صلاة ، والمساجد الصغيرة والمتوسطة أسبوعيا مع التأكيد على التهوية الجيدة لها ، مشيرا إلى أنه تم غلق الأضرحة والمزارات الدينية مع إلغاء كافة الاحتفالات والموالد .





وأشار مدير المديرية إلى أن الأئمة يقومون يتوعية المصلين في خطبة الجمعة بخطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس .









تطهير النقل العام وأجهزة للكشف

صرح محافظ القاهرة أنه تم شراء عدد ٥٠ جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية بهيئة النقل العام وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به ، كما تم شراء عدد ٥٠ بدلة وقاية و٥٠ قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة .





وأضاف رزق علي رئيس هيئة النقل العام أنه تم توفير عدد ٢٥ جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للاتويس لبدء العمل .. مشيرًا إلى أن السائق او المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة اذا ثبت إيجابيته للمرض .





وأشار اللواء رزق علي إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات وكذا في المحطات النهائية فور وصول الأتوبيس ونزول الركاب ولن يتم صعود الركاب للاتوبيس الا بعد تعقيمه ، بالاضافة إلى أنه تم لصق اعلان للوقاية من فيروس كورونا على الزجاج خلف السائق لتوعية الركاب بطرق العدوى والوقاية من الفيروس .





وذكر رئيس الهيئة أنه تم زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب ، كما تم شراء أجهزة رش لتعقيم مستشفى الهيئة يوميا وأجهزة قياس الحرارة عن بعد ، مشيرا إلى أن أي عامل يتردد على المستشفى او طبيب او ممرض يظهر علية ارتفاع درجة الحرارة يتم عزله فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم توفير مكان للعزل بالمستشفى.









تخفيض قوة العاملين إلى 50%

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وأن يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل ( السكر ، الضغط ، أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، الأورام ) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي ، والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية ، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما اجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار ، كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.









استخدام البريد الإلكترونى بديلا عن المعاملات الورقية

كما قرر اللواء خالد عبد العال إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .





جاء قرار المحافظ ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا كما يساعد هذا القرار فى التسهيل على الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالعمل من المنزل وهو ما يضمن سير العمل .





منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية

تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا قام حي المرج صباح اليوم الثلاثاء بمنع إقامة السوق الأسبوعي بالحي وذلك بالتعاون مع قسم شرطة المرج وإدارة شرطة المرافق .





وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين .









استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا

قرر المحافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء WWW.SHAKWA.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى إلكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين إلكترونيًا من نفس الموقع .





إغلاق الحدائق العامة

وكان آخر قرار للمحافظ اليوم إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع.



