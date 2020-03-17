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منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا سيتوفر بعد عام في حال نجاحه.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أن هناك مجالا كبيرا للطمأنينة في شأن فيروس كورونا، مضيفا أن المنظمة تعمل بكل طاقتها في مقاومة هذا الفيروس الخطير.  

 

وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث مازالت جارية في مجال علاج لفيروس كورونا، والولايات المتحدة تعمل على لقاح جديد، ومتوقع أن يظهر الدواء في غضون عام، لافتا إلى أن هذا الدواء يحتاج لوقت لكي يكون متاح للجميع.


وفي السياق نفسه أشار استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن الحكومة المصرية قامت بدور كبير في تقوية الأنظمة والكشف المبكر والتشخيص والعزل، والجانب الشعبي في مصر يحتاج لمجهود أكبر لتغير السلوك وإذا استمر التجمعات الغير أمنه وعدم الالتزام بقواعد السلامة الصادرة من منظمة الصحة العالمية سيؤدي لمشكلة أكبر، لافتا إلى أن الوعي المجتمعي لا يقل أهمية عن دور الحكومات.


وأوضح أن المعلومات التي يتم تجميعها عن الفيروس تكون من خلال الأشخاص الذي تم علاجهم من الفيروس، لافتا إلى أن هناك أبحاث تتم بشكل سريع عن الفيروس المستجد.

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