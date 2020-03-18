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تكنولوجيا

للوقاية من كورونا.. إيموجى جديد على تويتر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:02 ص
للوقاية من كورونا..إيموجى
للوقاية من كورونا..إيموجى جديد على تويتر
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قسم التكنولوجيا
فى بادرة إيجابية من جانبه لرفع التوعية الوقائية من فيروس كورونا المتفشى عالميًا، أطلق موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر بالمملكة المتحدة رمزًا تعبيريًا جديدًا emoji على شكل غسل يدين، لتذكير الشعب البريطاني بضرورة الحفاظ على نظافة اليدين بشكل مستمر للحد من تفشى الفيروس المتحور. 

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية:" إن تويتر المملكة المتحدة ابتكرت حديثاَ رمزاَ جديداَ لتشجيع المواطنين على غسل أيديهم".

موضحا أنه يتعين على الأشخاص الذين يقومون باستخدام ذلك الرمز إعادة نشر رسالة مخصصة، تدعو الأفراد لغسل أيديهم جيدًا باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية فى كل مرة للوقاية من كورونا.

وتأتي مبادرة تويتر بريطانيا بعد تسجيل البلاد نحو 1372 حالة إصابة بالفيروس، فضلًا عن مقتل 35، وبناء على دعوة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"  لمواقع التواصل الاجتماعي لأهمية اتخاذ الخطوة.

وكانت المنظمة قد أشارت فى بيانها إلى أن " الملايين من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهتمون  بقضية نظافة اليدين، لذلك سوف يكون هذا الرمز خطوة مهمة لفهم أهمية هذه القضية". 

ولقيت الخطوة ردود فعل إيجابية للغاية من جانب مستخدمى  تويتر، فضلا عن منظمة الصحة العالمية، إذ  قال تيدروس أدهانوم مدير عام المنظمة فى تغريدة  " شكرا لك تويتر علي هذه الإضافة الرائعة لتحدى # أيدينا النظيفة".

ويظهر الرمز الجديد لمستخدمي يتوتر بمجرد استخدامهم لأي من الهاشتاجات التالية:
# HandWashing,
#HandWashChallenge
#SafeHands 
#WashYourHands 
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