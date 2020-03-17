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محافظات

محافظ الغربية يناشد مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في حملات الوقاية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:36 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وجموع المواطنين في التكاتف من أجل مواجهة فيروس كورونا، والعمل على انحساره وعدم تفشيه في مجتمعنا.

وأكد المحاسب محمد عريبي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية أنه تم تدشين حملة مكبرة لمساعدة المسئولين في التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف عريبي خلال الإجتماع الذى عقد مساء اليوم بديوان عام محافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد حماد امين التنظيم وقيادات الحزب بالغربية لبحث إجراءات توزيع كميات كبيرة من مواد التطهير من كحولات وكلور وكمامات وخلافة من  المواد الاحترازية فور وصول عدد من التريلات المحملة بهذة المواد لمحافظة الغربية وذلك لتوزيعها على المواطنيين لمواجهة فيروس كورونا.
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