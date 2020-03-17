محافظ الغربية يناشد مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في حملات الوقاية

ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وجموع المواطنين في التكاتف من أجل مواجهة فيروس كورونا، والعمل على انحساره وعدم تفشيه في مجتمعنا.





وأكد المحاسب محمد عريبي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية أنه تم تدشين حملة مكبرة لمساعدة المسئولين في التصدي لفيروس كورونا.



