الأوقاف تواصل أعمال تطهير المساجد وتوجه حملات للمتابعة يوميا

كما أكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور صلاة الجمعة أو الجماعات بالمساجد , بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف









وأضافت الأوقاف أنها ترى ذلك أولوية للمرضى وكبار السن ,لافتة الى أنه من أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله في منزله









وأكدت الأوقاف أن مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن ، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى. ويستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن , وأن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد , وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام .