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ديني

الأوقاف تواصل أعمال تطهير المساجد وتوجه حملات للمتابعة يوميا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:30 م
عامال تطهير المساجد
عامال تطهير المساجد مستمرة يوميا
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عبد الرحمن محمد
تواصل مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية حملات تنظيف وتعقيم المساجد، وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  رؤساء القطاعات ومديري المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وهو ما يتم على أرض الواقع .

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت، حملة لمراقبة نظافة المساجد وسط تنبيهات مشددة على تنظيفها وتهويتها ، وخاصة قبل وبعد صلاة الجمعة التى قلصت الوزارة زمنها لربع ساعة بنسبة 40%.

ونبهت الأوقاف، على وكلائها بمتابعة نظافة المساجد على مدار اليوم كونها مكانًا للعبادة وتجمع الجمهور ومراقبة أعمال التهيئة لضمان بيئة ملائمة، ووزعت إشارة كتابية على المحافظات بالتنبيهات.

كما أكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور صلاة الجمعة أو الجماعات بالمساجد ,بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


وأضافت الأوقاف أنها ترى ذلك أولوية للمرضى وكبار السن ,لافتة الى أنه من أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله في منزله 


وأكدت الأوقاف أن مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن ، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى. ويستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن , وأن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد , وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام .


 

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