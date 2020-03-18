مي زيادة معشوقة الأدباء.. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي خالد ناجح

صدر حديثا عن سلسلة كتاب الهلال أحدث إصدارات الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة ورواية وكتاب الهلال خالد ناجح بعنوان"مي زيادة – معشوقة الأدباء"، وهو الإصدار الثالث في مشروع إحياء تراث الهلال الذي تبنته الهلال، بعد إصدارين، الأول بعنوان، "ثورة 1919 وهؤلاء"، والثاني "هلال جمال حمدان"، وجميعها صدرت عن سلسلة كتاب الهلال.





والكتاب محاولة لإحياء تراث مي زيادة المنشور في أعداد مجلة الهلال بقلم زيادة، عن رؤيتها للأدب والثقافة، والحياة، وتقييمها للعالم من حولها، وعمل على جمعه وتحريره خالد ناجح، وقدم له بدراسة بحثية شرح فيها رحلة مي زيادة منذ وصولها للقاهرة بصحبة أسرتها، ثم انخراطها في المشهد الأدبي المصري، حتى أصبحت معشوقة الأدباء.



