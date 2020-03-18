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أخبار العالم

فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لمخالطين من مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، ليرتفع العدد في فلسطين إلى 44 إصابة.

وأوضح ملحم، في بيان صحفي، أن المصابين الجدد هم سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، حيث أظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.

وأضاف أنه في ضوء هذه النتيجة، فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.

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