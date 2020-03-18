وزير القوى العاملة: منحة لبعض المصريين بسبب فيروس كورونا

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين "حضورًا" في المصالح الحكومية؛ جاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»،: « نسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وكذلك الصناعة المصرية، ولذلك من الأفضل تجنب المخاطرة خلال الأسبوعين القادمين».
وأشار سعفان إلى أن العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة ستحصل على المنحة الاستثنائية بقيمة 500 جنيه فوراً عن طريق البريد أو بالطرق التي يتعاملون بها مع الوزارة، بينما الفئة غير المسجلة ستحصل على المنحة فور تسجيلها وستقوم الوزارة بالبحث والتقصي.
واستطرد سعفان، أن الأموال داخل صندوق الطوارئ تسمح بأن تغطي قطاعا مثل قطاع السياحة، مؤكدا أنه يتم التعاون بين الصندوق والقطاع؛ لتغطية خسائر الأخير بسبب فيروس كورونا.
وأعلن سعفان، أنه سيصدر قرارًا، اليوم الأربعاء، خاص بالعاملين في القطاع الخاص؛ لحمايتهم من فيروس كورونا؛ موضحًا أنه سيتم غلق أي مصنع تظهر فيه أي حالة مصابة بالكورونا، لمدة 14 يومًا.
وأضاف، أنه سيتم صرف المساعدات للعاملين بالقطاع السياحي فورًا من خلال صندوق الطوارئ، كما الوزارة لديها استعداد لتغطية القطاعات المتضررة من فترة تخفيض العمالة.
وأكد سعفان، أن الدولة لن تترك عاملا يتضرر من أزمة الفيروس ولن تنتظر لحين تفشيه وسط العاملين بالقطاع الخاص أو غيرهم.
وتابع سعفان: «اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء؛ ليحدد موقف العمال بالقطاع الخاص الذين يصل عددهم إلى 23.5 مليون عامل».
وناشد سعفان المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة في ظل تسخيرها كافة إمكانياتها لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وأشار سعفان إلى أن حوالي 350 ألف عامل سيستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ500 جنيه في ظل الظروف التي يواجهها الجميع بسبب كورونا.