وزير القوى العاملة: منحة لبعض المصريين بسبب فيروس كورونا

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين "حضورًا" في المصالح الحكومية؛ جاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»،: « نسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وكذلك الصناعة المصرية، ولذلك من الأفضل تجنب المخاطرة خلال الأسبوعين القادمين » .





وأشار سعفان إلى أن العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة ستحصل على المنحة الاستثنائية بقيمة 500 جنيه فوراً عن طريق البريد أو بالطرق التي يتعاملون بها مع الوزارة، بينما الفئة غير المسجلة ستحصل على المنحة فور تسجيلها وستقوم الوزارة بالبحث والتقصي.





واستطرد سعفان، أن الأموال داخل صندوق الطوارئ تسمح بأن تغطي قطاعا مثل قطاع السياحة، مؤكدا أنه يتم التعاون بين الصندوق والقطاع؛ لتغطية خسائر الأخير بسبب فيروس كورونا.



