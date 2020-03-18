وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة للطلاب حول تعليق الدراسة بسبب كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتفاعل يوميا من خلال لقاءات الوزارة مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات للاطمئنان على تقديم المناهج للطلاب من خلال التحول الرقمي، موجها رسالة للطلاب: "أرجو من الطلاب البقاء في المنزل واستثمار الوقت خلال أسبوعي تعليق الدراسة في مراجعة المواد الدراسية التي كانت على مستوى العام استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي وأيضا للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا".





وأضاف "عبد الغفار" خلال فيديو له نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "ما يتساءل عنه الطلاب حول امتحانات "الميدتيرم" والتي تتعارض مع تعليق الدراسة فنؤكد أن الوزارة تأخذ القرار الصائب والذي يأتي في مصلحة الطالب، قائلا: "تأكدوا أن دا الصالح لكل طالب احنا بنراعيه واحنا بناخد القرار إذا كان لدى الجامعات عند الانتهاء من تعليق الدراسة الوقت الكافي لإجراء امتحانات الميدتيرم سيتم إجراؤها مادامت في مصلحة الطالب، أو في حالة عدم وجود مساحة من الوقت سيتم ضم درجات امتحان الميدتيرم مع درجات امتحان نهاية العام الدراسي".





وتابع: " حيث سيتم إجراء اجتماع يوم السبت القادم للمجلس الأعلى للجامعات لدراسة جميع الحلول".





ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث البحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن حديث هام بعد قليل، للوزير الدكتور خالد عبدالغفار موجه للطلبة.





بينما أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



