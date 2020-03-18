بعد تعنتهم.. حكومة بريطانيا تعنف مواطنيها بسبب كورونا.. صور

أعلنت رئاسة الوزراء في بريطانيا حالة الطوارئ منذ أكثر من أسبوع بعد تفشي كورونا ، و لكن لم يكن الشعب على القدر الكافي من المسئولية و بدأت حالات الكورونا في الزيادة مما أربك رئيس الوزراء ذاته .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد من فيروس كورونا ، مؤكدة أن الشعب يجب أن ينصاع لأوامرها وألا يستهتر بها؛ حتى تتمكن من التخلص من وباء كورونا.





وشعر المواطنون بالذعر منذ أن صرح رئيس الوزراء بأن ذلك الوباء قد يفرق الأحباء ، فمنهم من استجاب وقرر الانصياع لأوامر الحكومة، والبعض الآخر استغل الاجازة في التسوق وشراء المستلزمات المنزلية بغزارة .



