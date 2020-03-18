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منوعات

بعد تعنتهم.. حكومة بريطانيا تعنف مواطنيها بسبب كورونا.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت رئاسة الوزراء في بريطانيا حالة الطوارئ منذ أكثر من أسبوع بعد تفشي كورونا ، و لكن لم يكن الشعب على القدر الكافي من المسئولية و بدأت حالات الكورونا في الزيادة مما أربك رئيس الوزراء ذاته .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد من فيروس كورونا ، مؤكدة أن الشعب يجب أن ينصاع لأوامرها وألا يستهتر بها؛ حتى تتمكن من التخلص من وباء كورونا. 

وشعر المواطنون بالذعر منذ أن صرح رئيس الوزراء بأن ذلك الوباء قد يفرق الأحباء ، فمنهم من استجاب وقرر الانصياع لأوامر الحكومة، والبعض الآخر استغل الاجازة في التسوق وشراء المستلزمات المنزلية بغزارة . 

واتخذ أصحاب المتاجر، رد فعل قوي، تجاه المواطنين بتقنين الكميات المباعة لكل شخص؛ لتحد من حركة الشراء العشوائية التي تحدث، وألا يستغل البعض تلك الموجة حتى يسحب المنتجات من الأسواق، بعد الإقبال الكثيف على شراء المناديل الورقية والمنظفات والمعقمات. 
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