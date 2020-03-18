بنوع مهمل من الزيوت.. تخلصي من علامات تمدد الجلد في 30 دقيقة

جلد بسبب الحمل أو زيادة الوزن أو فقدانه بسرعة من غير المحتمل أن تختفي هذه العلامات تمامًا من تلقاء نفسها.. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية لجعلها تتلاشى بسرعة أكبر.

إليك أبرزها وفقا لموقع برايت Bright Side

من المهم أن تبقى رطبة! إذا شربت كمية كافية من الماء ، فستظل بشرتك ناعمة وأكثر مرونة. يحافظ الماء على ترطيب بشرتك ، بينما يميل الجلد الجاف إلى أن يكون أكثر عرضة لظهور علامات التمدد والندبات والتجاعيد. تظهر الدراسات أنه من المهم شرب حوالي 8-9 أكواب من الماء يوميًا.

من المهم أن تبقى رطبة! إذا شربت كمية كافية من الماء ، فستظل بشرتك ناعمة وأكثر مرونة. يحافظ الماء على ترطيب بشرتك ، بينما يميل الجلد الجاف إلى أن يكون أكثر عرضة لظهور علامات التمدد والندبات والتجاعيد. تظهر الدراسات أنه من المهم شرب حوالي 8-9 أكواب من الماء يوميًا.





2. عصير الليمون





افركي عصير الليمون على مناطق الجلد المصابة بعلامات التمدد واتركيه لمدة 10 دقائق. ثم اغسله بالماء الدافئ.





3. استخدام الصبار









الصبار معالج طبيعي للبشرة فإذا لم تجرب الصبار من قبل ، ضع كمية صغيرة من جله على معصمك لتحديد ما إذا كان لديك رد فعل تحسسي أم لا. إذا لم تكن تعاني من حساسية تجاهه ، افركه جيدًا على علامات التمدد واتركه لمدة 10-15 دقيقة. ثم اشطفه بالماء الدافئ.





4. زيت الخروع





زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك الذي يساعد على شفاء علامات التمدد. تشير الأيورفيدا والمعالجة المثلية إلى أن زيت الخروع هو أحد أقوى العلاجات للسطور. إنه غني جدًا بالأحماض الدهنية ويعمل كمرطب مثالي.



