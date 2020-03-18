لمواجهة كورونا .. نادي يوفنتوس يتبرع بـ 10 ملايين يورو

أعلن مالك نادي يوفنتوس الإيطالي اندريا انييلي تبرعه بمبلغ 10 ملايين يورو لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بالنيابة عن عائلته.









وكان نادي يوفنتوس أعلن مساء أمس إصابة لاعبه روجاني وماتويدي بفيروس كورونا ودخل 100 شخص للحجر الصحي كإجراء احترازي من قبل النادي .





جدير بالذكر أن عائلة انييلي تمتلك العديد من الشركات أبرزها "فيات كرايسلر" و"فيراري".

وذكرت عائلة أنييلي في بيان لها أنها تبرعت بهذا المبلغ "لصالح هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن إدارة هذه الأزمة أملا في الخروج منها وعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى ".