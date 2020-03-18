رغم التوقف.. مدرب الإسماعيلي يرفض السفر إلى بلاده

رفض الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، السفر إلي بلاده فرنسا خلال فترة التوقف الحالي في النشاط الرياضي في مصر بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.





واستقر جوميز على عدم السفر إلي فرنسا قبل تنفيذ قرار تعطيل رحلات الطيران والذي سينفذ يوم الغد الخميس، وذلك بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وتخوف المدير الفني للإسماعيلي بأن تطول فترة تعليق الطيران بين البلاد، وهو ما أجبره على أن يواصل إجازته هنا في مصر، بعدما كان قد وافقت إدارة الإسماعيلي على سفره خلال فترة التوقف.





ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه إجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى.





يأتى ذلك ، فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.



