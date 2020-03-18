الكويت تمد يد العون للعالم بمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية في 5 محافظات مصرية لمحاربة الفيروس.. سانوفي تعرض دواء لمعالجة كورونا بعد تجارب واعدة.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

وزير الداخلية الكويتي: حظر التجول.. خيار قائم

وزير الصحة: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا

السعودية: تدعو لقمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول كورونا

سلطنة عمان: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 33 حالة

الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 427 حالة

ميركل: منع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا

الأمم المتحدة تعلق إعادة توطین اللاجئین بسبب «كورونا»





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد ركزت صحيفة "الأنباء" على إعلان محافظات "قنا، وكفر الشيخ، والأقصر، والغربية، والدقهلية" رفع حالة الطوارئ واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس "كورونا"، وأبرزها تطهير أماكن التجمعات والمصالح الحكومية وتكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة العامة والشخصية بالمدارس والجامعات، في إطار اجتماعات متواصلة بشأن توحيد جهود كل القطاعات والجهات المعنية لنشر الوعي الصحي للوقاية ومكافحة الفيروسات والأمراض المعدية.





محليا، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد وجه بتقديم الدعم والمساعدة لبلدان عبر منظمة الصحة العالمية وأجهزتها المختصة، أمر بتقديم 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعما لجهودها البناءة في مكافحة الوباء، على أن تتولى المنظمة توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا الإطار.





وأوضحت صحيفة "الوطن" تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح أمس، الثلاثاء، بأن إصدار قرار بحظر التجول هو "خيار متاح" ويطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات.





جاء ذلك في تصريح الصالح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع نيابي لبحث المواضيع ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقالت صحيفة "الجريدة" إن وزارة الصحة حدثت قائمة الدول التي يتم فرض الحجر المؤسسي على القادمين منها، مواطنين أو مقيمين.





وشملت القائمة المحدثة دول: الصين، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، ومصر، وإيطاليا، وإيران، والعراق، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة.





كما أبرزت تصريح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الكويت تواجه وباء كورونا «بأعلى درجات الاستعداد، وأقول لأصحاب الشائعات: اتقوا الله في الكويت، فوضعنا حتى الآن طيب»، وأضاف: «علينا أن نكون سباقين في التوقعات والاستعدادات».





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تحذير وزارة الصحة مما يتم ترويجه بتوفير جهاز فحص فيروس كورونا المستجد بسعر خيالي، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية.





وركزت صحيفة "القبس" على إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، عن شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة. وأضاف الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «الحالات التي تعافت امرأتان ورجل، وحفظ الله الجميع من شرور الأمراض».





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "القبس" إن المملكة العربية السعودية دعت لعقد قمة استثنائية -افتراضية- الأسبوع المقبل لقادة مجموعة الـ20 حول كورونا.





وبحسب بيان لوكالات الأنباء السعودية، فإنه «ستشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا».





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن وزارة الصحة في سلطنة عمان أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لثمانية مواطنين ووافد؛ 7 منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج.





وقالت الوزارة إن بذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 33 حالة، 29 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجار التقصي الوباني عن أربع حالات.





وركزت صحيفة "الجريدة" على تكليف الرئيس العراقي برهم صالح أمس النائب عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة؛ وذلك مع انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار المرشح السابق محمد علاوي.





وحضر جلسة التكليف رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة بالاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالات.





وكانت وزارة الصحة بالاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 304، بعد تسجيل 84 إصابة جديدة.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن قمة اسطنبول الثلاثية حول سوريا واللاجئين تحولت إلى قمة بتقنية «الفيديو كونفرس» بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان من المقرر أن تجرى المحادثات في اجتماع قمة في اسطنبول. لكن الموقف تغير مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي دفع الدول الأربع لفرض قيود على الطيران.





وقال مسئول تركي لرويترز إن المؤتمر بحث «الدعم الذي يمكن تقديمه لتركيا وما يمكن عمله بعد محادثات أردوغان في بروكسل وتقييم زعماء الاتحاد الأوروبي».





دوليا، قالت صحيفة "الراي" إن صندوق النقد الدولي رفض يوم أمس، الثلاثاء، طلبًا تقدمت به فنزويلا لمنحها قرضًا بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معللًا قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي.





وذكرت صحيفة "القبس" أن مجموعة «سانوفي» الدوائية الفرنسية، أنّ «بلاكنيل»، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج واعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.





وقال متحدّث باسم المجموعة لوكالة «فرانس برس»، إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإنّ، سانوفي تتعهّد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض، مشدّدًا في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية لتأكيد هذه النتائج.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.





وهذا العدد أكبر قليلا من عدد الإصابات المسجلة أمس، الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.





وأوضحت صحيفة "القبس" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت منع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشارت ميركل إلى أن الاتحاد «سينسق» عودة الأوروبيين العالقين في الخارج بسبب الوباء.





وأوضحت صحيفة "الراي" إعلان الأمم المتحدة أمس، الثلاثاء، أنها علقت حتى إشعار آخر إعادة توطین اللاجئین خشية تعرضهم للقيود التي تفرضها العديد من البلدان لدخول أراضيها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



