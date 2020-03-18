بفارق 9 آلاف صوت.. رجائي عطية يحصل على منصب نقيب المحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، فوز الفقية والمحامي رجائي عطية، بمقعد النقيب العام للمحامين بعد حصوله على 35 ألفا و656 صوتا، مقابل 26 ألفا و5 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور.





وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، المستشار أحمد أبو دقه، إنه منذ اللحظة الأولى عملنا على أن تكون الانتخابات في غاية النزاهة والشفافية، وكانت كذلك لكنها كانت فى غاية التحور.





وتابع: "رصدنا النتائج أولا بأول على الحاسب منذ بدء عملية الفرز، رغم أن المواقع الإلكترونية هى ذات الأوراق".





وأضاف أبو دقة خلال كلمته بمؤتمر إعلان النتيجة منذ قليل، أن نتيجة الحاسب لها ذات الحجية للأوراق الرسمية، وأدينا أداء رائعا، وأقول هذا لأن بعض الأوراق وهى جزء صغير لم يرد من الإسكندرية، وهذا له دليل آخر.





وتابع: "الإشراف على تلك الانتخابات يجب أن تدرس وكانت نموذجا يحتذى به".





وفاز سامح عاشور قبل ذلك، بمنصب النقيب فترتين متتاليتين (2001-2005) ( 2005- 2008)، ثم عاد مجددًا في العام 2011 ليفوز بالثالثة، وفاز بالرابعة في انتخابات ٢٠١٥.

