AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بفارق 9 آلاف صوت.. رجائي عطية يحصل على منصب نقيب المحامين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:43 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، فوز الفقية والمحامي رجائي عطية، بمقعد النقيب العام للمحامين بعد حصوله على 35 ألفا و656 صوتا، مقابل 26 ألفا و5 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور.


وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، المستشار أحمد أبو دقه، إنه منذ اللحظة الأولى عملنا على أن تكون الانتخابات في غاية النزاهة والشفافية، وكانت كذلك لكنها كانت فى غاية التحور.


وتابع: "رصدنا النتائج أولا بأول على الحاسب منذ بدء عملية الفرز، رغم أن المواقع الإلكترونية هى ذات الأوراق".


وأضاف أبو دقة خلال كلمته بمؤتمر إعلان النتيجة منذ قليل، أن نتيجة الحاسب لها ذات الحجية للأوراق الرسمية، وأدينا أداء رائعا، وأقول هذا لأن بعض الأوراق وهى جزء صغير لم يرد من الإسكندرية، وهذا له دليل آخر.


وتابع: "الإشراف على تلك الانتخابات يجب أن تدرس وكانت نموذجا يحتذى به".


وفاز سامح عاشور  قبل ذلك، بمنصب النقيب فترتين متتاليتين (2001-2005) ( 2005- 2008)، ثم عاد مجددًا في العام 2011 ليفوز بالثالثة، وفاز بالرابعة في انتخابات ٢٠١٥.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات المحامين.. 3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين.. جبهة الإصلاح تدفع بـ رجائى عطية.. ومرتضى منصور الأبرز

فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المحامين.. وأربع أعضاء يتنافسون على منصب النقيب

بعد انسحاب مرتضى منصور.. معركة المحامين تشتد بين سامح عاشور ورجائي عطية

انتخابات المحامين.. مرتضى منصور ينسحب ..وإعلان الكشوف النهائية الثلاثاء

انتخابات المحامين على صفيح ساخن.. 9 دعاوى لوقف تنفيذها.. و17 طعنا على المرشحين.. و18 منافسا على منصب النقيب أبرزهم عاشور وعطية

رجائي عطية يدلي بصوته في انتخابات النقابة العامة للمحامين

ترشيحاتنا

النصر السعودي يسخر من الهلال بسبب عقوبة سلمان الفرج

فيديوجراف| كيف سيتلقى الطلاب دروسهم فى المنزل.. وزير التعلم يجيب

ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو

بالأصوات.. تعرف على النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المحامين

طبيب إيطالي يطالب بمنع عدة أطعمة لـ مكافحة كورونا.. صور

تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط "صور"

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى