لجنة الاستئناف تستدعي كهربا وشيكابالا بسبب عقوبات السوبر.. تفاصيل

قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء 3 لاعبين وإدارى من النادى الأهلى والزمالك.





وطلبت اللجنة استدعاء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الزمالك وأحمد زاهر إدارى الفارس الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبان على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.





وتقدم ناديا الأهلى والزمالك بتظلم إلى لجنة الاستئناف من أجل تخفيف العقوبة من عدمه وذلك خلال جلسات اللجنة القادمة.



