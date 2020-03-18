لجنة الاستئناف تستدعي كهربا وشيكابالا بسبب عقوبات السوبر.. تفاصيل

قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء 3 لاعبين وإدارى من النادى الأهلى والزمالك.
وطلبت اللجنة استدعاء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الزمالك وأحمد زاهر إدارى الفارس الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبان على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.
وتقدم ناديا الأهلى والزمالك بتظلم إلى لجنة الاستئناف من أجل تخفيف العقوبة من عدمه وذلك خلال جلسات اللجنة القادمة.
كانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.