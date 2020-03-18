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رياضة

خالد الغندور لـ صدى البلد: أؤيد إلغاء الدوري المصري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:40 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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يسرى غازى
كشف خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق عن موقفه من إلغاء بطولة الدورى المصري الممتاز للحد من انتشار فيروس كورونا. 

قال خالد الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. انا أؤيد إلغاء الدورى المصري الموسم الحالي كإجراء احترازي فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

 لفت إلى أن كافة دوريات العالم قررت تعليق الكرة على المستوى المحلي والقاري والبطولات الكبرى لافتا إلى أنه فى حال استمرار انتشار الفيروس فى أوروبا سوف يتم الغاء المسابقات المحلية.

كان اتحاد الكرة أعلن فى بيان عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما. 

وجاء البيان على النحو التالي.. 

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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