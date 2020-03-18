AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:16 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة
Advertisements
ايمن رياض
قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بجولة تفقدية مفاجئة ، في شوارع مدينة المنيا، لمتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهى، والكافيهات، والمحال العامة .

رافق المحافظ خلال الجولة، دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، وهشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا .

شملت الجولة، شارع طه حسين وشارع عدنان المالكي بشمال المدينة، حيث تابع المحافظ تنفيذ قرار المنع وعدم وجود الشيشة داخل المقاهى.


 أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى نستطيع أن نعبر جميعا إلى بر الأمان، مؤكدأ على أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية هدفها الأول الحفاظ على صحة المواطن المصرى .


كما طالب المحافظ المتواجدين في المقاهى، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة واتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنت عنها واتخذتها الدولة حفاظًا على صحة المواطنين،  والبعد عن التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لرفع الوعى لدى كافة فئات المجتمع ورفع مستوى النظافة بأهمية الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.


وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تضمنت مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات.


كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.

وقرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

كما قرر المحافظ ، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح واحتفالات ومناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى.

وقرر المحافظ تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية  بحيث يكون الحضور اليومي للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بنسبة الثلث من إجمالي عدد  العاملين بكل جهة بحيث يتم التناوب  اليومي في الحضور وفق الضوابط التي يتم وضعها من خلال رئيس كل جهة من الجهات المخاطبة بهذا القرار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من كورونا.. محافظ المنيا يحظر تدخين الشيشة بالمقاهي والمحال العامة

غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه.. اِعرف عقوبات مخالفي قرار منع الشيشة

قرار بحظر الشيشة ومنع إقامة الأسواق في محافظة جديدة.. تفاصيل

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

لمواجهة فيروس كورونا.. إيقاف الأسواق الأسبوعية بجميع المراكز في المنيا

إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المنيا

ترشيحاتنا

لسه الأمل موجود.. شفاء مُسنّين من فيروس كورونا بحيلة علاجية

مدينتان سعوديتان تتصدران أكثر مدن العالم التزاما بالعزل المنزلى.. تعرف عليهما

مبادرة جديدة.. البنك المركزي يسقط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين

صحة بورسعيد تكشف حقيقة تجهيز حالة لنقلها إلى العزل بعد إصابتها بـ كورونا المستجد

شاهد .. حفيد المخرجة علوية زكي يجهش بالبكاء على الهواء

شاهد.. دينا الشربيني بالكمامة في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور