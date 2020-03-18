الجزائر تسجل سادس حالة وفاة بـ فيروس كورونا

سجلت الجزائر اليوم، الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 حالات؛ بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة الجزائرية، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد 67 حالة حتى الآن.





وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء عن تدابير طارئة لمواجهة تفشي كورونا.



