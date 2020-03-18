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أخبار العالم

الجزائر تسجل سادس حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:10 م
الجزائر تسجل سادس
الجزائر تسجل سادس حالة وفاة بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت الجزائر اليوم، الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 حالات؛ بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة الجزائرية، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد 67 حالة حتى الآن.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء عن تدابير طارئة لمواجهة تفشي كورونا.

وأمر تبون  بحظر التجمعات الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب منذ أكثر من عام بإجراء إصلاحات سياسية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
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