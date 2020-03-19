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فيروس كورونا يضرب النجوم والنجمات.. توم هانكس يفجع العالم.. أدريس ألبا يكتشف إصابته مبكرا.. نجم Game of thrones يوجه نصائح لجمهوره.. والبقاء في المنزل أفضل حل

الخميس 19/مارس/2020 - 08:00 ص
توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
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شروق ابراهيم
  • إعلان إصابة 5 نجوم ونجمات بفيروس كورونا 
  • توم هانكس وزوجته يغادران الحجر الصحي 

دخل كورونا مجال الجدية وأصبح الأمر لا يتحمل الاستهانة أو الاستهتار بهذا الفيروس المستجد المميت الذي أصاب عددا من نجوم ونجمات هوليوود في زمن قياسي، والذين أعلنوا عن أهمية البقاء في المنزل لمنع تفشي كورونا أكثر في أكثر. 

بكلمات مؤثرة أعلن هؤلاء النجوم عن إصابتهم، ولكن الإيجابي بعض الشيء أنهم يشعرون بالتفاؤل حول شفائهم في السريع العاجل.

ويرصد "صدى البلد" 5 نجوم ونجمات أصيبوا بفيروس كورونا: 

توم هانكس وزوجته
كان النجم العالمي توم هانكس من أوائل النجوم الذين أعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون أثناء تواجدهما في أستراليا. 

وجه الفنان العالمي توم هناكس، رسالة مؤثرة إلى جمهوره، من داخل الحجر الصحي، وذلك بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

ونشر هانكس، صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "مرحبا.. أنا وريتا ويلسون نريد توجيه الشكر لكل من يعتني بنا، نحن نعاني من فيروس كورونا، ومتواجدان في العزل، حتى لا ننقل العدوى لأي شخص".

وأضاف: "هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا باتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك؟ تذكروا بالرغم من كل الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول. هانكس".
 
وبعد أيام قليلة غادر توم هانكس وزوجته الحجر الطبي بعد بدء ظهور علامات التعافي من كورونا عليهما.


أولجا كوريلنكو
في الـ15 من شهر مارس الجاري، كشفت أولجا كوريلنكو عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت أولجا، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "معزولة في المنزل بعد إصابتي بفيروس كورونا، مر ما يقرب من أسبوع حتى الآن، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وخذوا الأمر على محمل الجد".


كريستوفر هيفجو
الممثل النرويجي كريستوفر هيفجو المعروف بأدواره في مسلسل "Game of Thrones" ومسلسل "The Witcher"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وأعلن هذا الخبر يوم 16 مارس. 

أدريس ألبا
فجع النجم البريطاني أدريس ألبا محبيه حول العالم بإعلان إصابته بفيروس كورونا.

ونشر "ألبا" مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، قال خلاله: "أنا بخير، لم تظهر علي أعراض حتى الآن، لكن عزلت نفسي منذ اكتشفت تعرضي المحتمل للفيروس، ابقوا في المنزل، لا داعي للذعر".

وظهر في الفيديو مع أدريس ألبا زوجته عارضة الأزياء الشهيرة سابرينا دوور، التي سيطر على ملامحها القلق والحزن.


راشيل ماثيوز
وفي نفس اليوم، انضمت الممثلة الشهيرة راشيل ماثيوز لقائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا. 

 وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية أن ماثيوز لاحظت إصابتها بأعراض الفيروس، فخضعت للفحوصات التي أثبتت أنها تحمل الفيروس وخضعت بعدها للحجر الصحي، وبعدها أعلنت عن مرضها لمتابعيها عبر "إنستجرام".

وأشارت راشيل ماثيوز إلى أنها ستساعد جمهوره في كل ما يخص كورونا بالإجابة عن أسلئتهم حول الأعراض وكيفية الوقاية منه.

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