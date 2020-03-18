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أخبار البلد

"البيطريين" تقرر تعليق اجتماعات مجلس النقابة واللجان النوعية بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه تقرر التوقف عن عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد أخر للعملية الانتخابية.

وأضاف عبيد، أنه سيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية الوطنية، وحفاظا على توجه الدولة والقيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومقاومة تفشى فيروس كورونا.
"البيطريين" تقرر تعليق اجتماعات مجلس النقابة واللجان النوعية بسبب كورونا
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