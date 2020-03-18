"البيطريين" تقرر تعليق اجتماعات مجلس النقابة واللجان النوعية بسبب كورونا

قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه تقرر التوقف عن عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد أخر للعملية الانتخابية.



