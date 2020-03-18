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فن

درة في كواليس تصوير الحرملك رمضان 2020.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:11 م
درة
درة
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محمد نحلة

نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور أثناء تصوير الجزء الثاني من مسلسل " الحرملك"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وكتبت:" حنة في الجزء الثاني من مسلسلي #حرملك #حرملك2 #رمضان2020 على #mbc (انتهينا من التصوير منذ فترة ) #درة #درة_زروق

 

يشار إلى أنه عرض لـ درة مؤخرا  فيلم "يوم وليلة"، وشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد.

 

"يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم. وتدور جميع أحداث فيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.



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