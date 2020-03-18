درة في كواليس تصوير الحرملك رمضان 2020.. صور

نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور أثناء تصوير الجزء الثاني من مسلسل " الحرملك"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت:" حنة في الجزء الثاني من مسلسلي #حرملك #حرملك2 #رمضان2020 على #mbc (انتهينا من التصوير منذ فترة ) #درة #درة_زروق
يشار إلى أنه عرض لـ درة مؤخرا فيلم "يوم وليلة"، وشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد.
"يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم. وتدور جميع أحداث فيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.