ولاد البلد .. نجوم الكرة يتبرعون ماليا لمساندة مصابي فيروس كورونا

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منذ أيام قليلة عن تعليق منافسات الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية 15 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وفور الإعلان عن ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية أعلن العديد من نجوم الكرة عن التبرع بمبالغ مالية وتكفل أسر مصرية تضررت جراء الإصابة بالفيروس اللعين.





تبرع العديد من نجوم لصالح مصابي فيروس كورونا جاء من منطلق الشعور بالمسئولية المجتمعية من جانب ولاد البلد الذين يظهرون فى وقت الشدائد التى تلحق بالمواطنين بعيدا عن صخب كرة القدم.





طارق حامد

أكد مصدر مقرب من طارق حامد، نجم نادى الزمالك، أن اللاعب قام بالتبرع بمبلغ مالي قيمته ربع مليون جنيه لحساب وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا فى مصر.





قال المصدر ذاته أن نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لم يستشر أحدا فى التبرع بمبلغ مالي وإنما جاء نابعا من الإحساس بالمسؤولية تجاه أبناء بلده فى وقت يحتاج فيه الجميع إلى تضافر الجهود والمساندة المالية والمعنوية.





مدرب الزمالك السابق