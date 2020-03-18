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رياضة

ولاد البلد .. نجوم الكرة يتبرعون ماليا لمساندة مصابي فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:15 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منذ أيام قليلة عن تعليق منافسات الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية 15 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفور الإعلان عن ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية أعلن العديد من نجوم الكرة عن التبرع بمبالغ مالية وتكفل أسر مصرية تضررت جراء الإصابة بالفيروس اللعين.

تبرع العديد من نجوم لصالح مصابي فيروس كورونا جاء من منطلق الشعور بالمسئولية المجتمعية من جانب ولاد البلد الذين يظهرون فى وقت الشدائد التى تلحق بالمواطنين بعيدا عن صخب كرة القدم.

طارق حامد
أكد مصدر مقرب من طارق حامد، نجم نادى الزمالك، أن اللاعب قام بالتبرع بمبلغ مالي قيمته ربع مليون جنيه لحساب وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا فى مصر.

قال المصدر ذاته أن نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لم يستشر أحدا فى التبرع بمبلغ مالي وإنما جاء نابعا من الإحساس بالمسؤولية تجاه أبناء بلده فى وقت يحتاج فيه الجميع إلى تضافر الجهود والمساندة المالية والمعنوية.

مدرب الزمالك السابق
كشف أمير عزمي مدرب نادى الزمالك السابق عن تكفله بمساندة بعض الأسر التي تؤثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه أمير عزمى مجاهد مدرب فريق الكرة الأول السابق بنادى الزمالك نصائح في غاية الأهمية للحد من إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد وقال عبر مقطع فيديو : يتعين على الجميع إلتزام المنزل والنزول إلى الشارع للضرورة القصوى وإتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

تابع : يجب على الجميع الإهتمام بغسل اليدين والنظافة سواء داخل المنزل أو لدى الخروج إلى الشارع تفاديا للإابة بفيروس كورونا اللعين ومحاولة الاستفادة من الوقت أثناء الجلوس فى المنزل فى القراءة أو أى شئ مفيد.

شدد مدرب الزمالك السابق على أن الدولة قامت بتوفير كافة السبل فى إطار الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا مطالبا الجميع بالاستجابة إلى تعليمات وزارة الصحة خلال الأيام الحالية من أجل المرور من الأزمة التى أصابت العالم أجمع.
 
مدرب منتخب مصر السابق
‫كشف محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى عن تبرعه بتحمل مصاريف 4 عائلات تأثروا سلبيا فى مصر بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد مؤخرا.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى : ما النشر الا للتشجيع ليس للتفاخر والتباهي... فالفضل كله من الله ولله... وما نحن الا اسباب يستخدمنا سبحانه‬ ‫حتى يفك الكرب سوف أتحمل مصاريف أربع عائلات (اعرف ظروفهم شخصيًا) تأثروا سلبيًا بعد موضوع كورونا ‬..‫اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه‬.



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