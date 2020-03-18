التعامل بحسم .. الداخلية تضبط أطنانا من السلع الغذائية قبل حجبها عن الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة .





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحجبه (8,600) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، فول، مكرونة" وكذا (660) عبوة "زيت طعام" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.









كما تم ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الموسكى (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (6,725) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مكرونة" وكذا (20360) عبوة "زيت طعام، فول، تونة، بيف" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (2,850) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، عدس، فول" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لقيامه بحجب (27,034) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، مكرونة" وكذا (102720) عبوة "زيت طعام، منظفات صناعية" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.





وأسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لقيامه بحجب (12,188) طن سلع غذائية "عسل أبيض، فول، قشطة، مربى" وكذا (56708) عبوة "زيت طعام، شاى، منظفات صناعية" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.





وضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لإنتاجه (5) طن سلع غذائية "اللحوم ومصنعاتها" معبأة داخل عبوات "بدون بيانات" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى "برخصة وسجل تجارى منتهين" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لقيامه بإنتاج (2,399,255) قرص وعبوة "أدوية متنوعة" منتج نهائى غير مسجلة بوزارة الصحة، (3,198) طن "بودرة بيضاء" معدة للتصنيع ومستلزمات إنتاج، معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، بالإضافة إلى 29 ماكينة "خلط، رش، تغليف، طباعة، تشريط سحب، كبس" أدوات إنتاج بدون أى إشراف صيدلى على عملية الإنتاج، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتم ضبط مالك مخزن "بدون ترخص" لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2,017,767) قرص وعبوة "أدوية متنوعة" وأدوية مخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.





ونجحت الحملات فى ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (24,960 طن سلع غذائية "زيت الزيتون- العسل – التمور - المخللات) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومعاد تعبئتها داخل عبوات ومدون عليها تاريخ صلاحية جديد وأسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة للشركات خلافًا للحقيقة ، (17500) عبوة فارغة بدون بيانات أومستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج".





وضبط مالك مجزر "غير مرخص" لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (3,750 طن من السلع الغذائية "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.





كما تم ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته كمية قدرها (3 طن من السلع الغذائية "أسماك ماكريل") معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.





وضبط مالك محل لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا (بمحافظة الغربية) لحيازته عدد (810 عبوة سجائر) مهربة من سداد الرسوم الجمركية بدون مستندات تدل على مصدرها .





وضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,925 طن سلع غذائية "هياكل دواجن ، كبد وقوانص") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .





وضبط قائد سيارة بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) مُحملة بكمية قدرها (8,650 طن دقيق بلدى) مخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ومحظور تداوله بالأسواق، (40 كيلو جرام نخالة ناعمة) بدون مستندات ومجهولة المصدر ، وقام المذكور بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية (47,142 جنيهًا) .





وضبط مالك إحدى المؤسسات "غير المرخصة" للأدوية البيطرية بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (16523 عبوة "أدوية بيطرية") غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مطابقة للمواصفات وبدون مستندات ومجهولة المصدر.





وضبط المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (190500 لتر مواد بترولية "بنزين 92- 95") قدرت بقيمة مالية (1,511,875 جنيهًا ) لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وإنطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها.



