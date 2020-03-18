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حوادث

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قررت وزارة الداخلية تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020.
كما تقرر تعليق إستخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن إنتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع  الإلكترونى ( فورى ) أو من خلال أحد مكاتب البريد.  

فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
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