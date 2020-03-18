الفرعون.. 13 رقما قياسيا حققها محمد صلاح طوال مسيرته الكروية حتى الآن

- نال صلاح جائزة أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز من 38 مباراة، برصيد 32 هدفًا موسم 2017-2018
- أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا موسم 2017-2018
- أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق ذلك في 69 مباراة
- أكثر لاعب يتوج بجائزة لاعب الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 3 مرات في موسم 2017-2018
- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 44 هدفًا في موسم 2017-2018
- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية في موسم واحد برصيد 11 هدفًا في موسم 2017-2018
- أكثر لاعب مصري تسجيلًا للأهداف في الدوري الإيطالي برصيد 35 هدفًا في 81 مباراة
- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مع ليفربول برصيد 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، بالتساوي مع إيان راش
- أكثر لاعب حصولًا على جائزة لاعب الشهر في ليفربول في موسم واحد، بواقع 7 مرات في موسم 2017-2018
- أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لليفربول، حيث حقق ذلك في 65 مباراة
- أكثر لاعب تسجيلًا في أول 100 مباراة ليفربول في جميع المسابقات برصيد 69 هدفًا
- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في أول 100 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 هدفًا
- سجل في مرمى 17 فريقًا بالدوري الإنجليزي موسم 2017\2018، ليعادل رقم روبن فان بيرسي وإيان رايت.