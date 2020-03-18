الفرعون.. 13 رقما قياسيا حققها محمد صلاح طوال مسيرته الكروية حتى الآن





لمع اسم محمد صلاح عندما أنتقل إلى إيطاليا بعد تجربة قصيرة قضاها داخل جدران "ستامفورد بريدج"، معقل نادي تشيلسي، ولم يوفق فيها الملك المصري في ذلك التوقيت.





وعاد توهج أسم محمد صلاح عالميًا بعد عودته مجددًا من بوابة ليفربول بقيادة يورجن كلوب، حيث تغير أسمه إلى "مو" وتنادي جماهير الريدز بأسمه لكن كل هذا لم يأت من فراغ بعد عدد من الأرقام غير المسبوقة التي حققها الفرعون، ونعرضها فيما يلي:





- نال صلاح جائزة أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز من 38 مباراة، برصيد 32 هدفًا موسم 2017-2018 - أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا موسم 2017-2018 - أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق ذلك في 69 مباراة - أكثر لاعب يتوج بجائزة لاعب الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 3 مرات في موسم 2017-2018 - أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 44 هدفًا في موسم 2017-2018 - أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية في موسم واحد برصيد 11 هدفًا في موسم 2017-2018 - أكثر لاعب مصري تسجيلًا للأهداف في الدوري الإيطالي برصيد 35 هدفًا في 81 مباراة - أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مع ليفربول برصيد 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، بالتساوي مع إيان راش - أكثر لاعب حصولًا على جائزة لاعب الشهر في ليفربول في موسم واحد، بواقع 7 مرات في موسم 2017-2018 - أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لليفربول، حيث حقق ذلك في 65 مباراة - أكثر لاعب تسجيلًا في أول 100 مباراة ليفربول في جميع المسابقات برصيد 69 هدفًا - أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في أول 100 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 هدفًا - سجل في مرمى 17 فريقًا بالدوري الإنجليزي موسم 2017\2018، ليعادل رقم روبن فان بيرسي وإيان رايت.

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.