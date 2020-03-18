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فن

مودي سعيد يطرح كليب أغنية يا ليلة.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:18 م
مودي سعيد
مودي سعيد
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آيه عاطف
طرح الفنان مودي سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا ليلة" عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" يا ليلة يا ليلة .. يا  ليالي يا عمري انا  .. يا ليلة يا ليلة .. حبيبي يا ليالي معايا هنا .. والليلة اول ليلة معاك .. ياللي حياتي احلوت بيك .. واللي انا شوفته ف يوم وياك .. عمري ما شوفته في يوم قبليك ".

أغنية "يا ليلة" من كلمات أحمد علاء، وألحان مودي سعيد، وتوزيع زووم، والفيديو كليب من إخراج سامي بساط.

يذكر أمن تعاون مودي سعيد، مع العديد من النجوم بتلحين أبرز الأغاني لهم.
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