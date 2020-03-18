صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

استعان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، بفيديوهات المباريات التي خاضها أمام الأهلي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الجنوب إفريقي.

وقال بيتسو في تصريحات أبرزتها صحيفة "The Citizen" من جنوب أفريقيا: "سبق ولعبنا أمام الوداد البيضاوي والأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والعديد من الفرق الكبيرة، لذلك اعتدنا بدرجة كبيرة على هذا الضغط وأصبحت لدى لاعبينا خبرة التعامل مع تلك الأوقات".

ويحتل صن داونز المركز الثاني في بطولة الدوري بعد حصده 44 نقطة، بينما يتصدر كايزر تشيفز الجدول برصيد 48 نقطة.