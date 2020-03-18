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رياضة

صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني

استعان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، بفيديوهات المباريات التي خاضها أمام الأهلي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الجنوب إفريقي. 

وقال بيتسو في تصريحات أبرزتها صحيفة "The Citizen" من جنوب أفريقيا: "سبق ولعبنا أمام الوداد البيضاوي والأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والعديد من الفرق الكبيرة، لذلك اعتدنا بدرجة كبيرة على هذا الضغط وأصبحت لدى لاعبينا خبرة التعامل مع تلك الأوقات".

ويحتل صن داونز المركز الثاني في بطولة الدوري بعد حصده 44 نقطة، بينما يتصدر كايزر تشيفز الجدول برصيد 48 نقطة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي 1-1، على ملعب لوكاس موريبي، وتأهل إلى المربع الذهبي من أبطال إفريقيا بمجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب 3-1.
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