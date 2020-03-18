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برلمان

برلماني يكشف عن موعد مراجعة أسعار المحروقات.. ومفاجأة بشأن القيمة الجديدة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:26 م
أسعار المحروقات
أسعار المحروقات
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إعادة تقييم أسعار المحروقات، سيكون نهاية مارس الجاري، وذلك وفقا للتقيم الربع سنوي لها.

وتوقع النائب ياسر عمر، في تصريحات لـ"صدى البلد" تراجع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ الفترة المقبلة، لا سيما بعد التراجع الكبير الذي تشهده عالميا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هناك حالة من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، نتجت عن فيروس كورونا، مما جعل هناك تراجعا في الأسعار بشكل كبير، والذي يعد دافعا أمام لجنة إعادة تقييم الأسعار، لخفض أسعار المحروقات، لا سيما المنتجات البترولية غير المدعمة.

وأشاد النائب ياسر عمر بقرارات الحكومة الداعمة للصناعة، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء، معربا عن أمله في استمرار اتخاذ هذه الإجراءات على أسعار المحروقات كلها.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 17 عامًا مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا. 

وتراجع الخام الأمريكي 84 سنتا، أو 3.12 بالمئة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003. 

وانخفض خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29 بالمئة إلى 28.36 دولار للبرميل، وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. 

وخفض بنك "جولدمان ساكس"، توقعه لـ سعر خام برنت في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار الثُلث ليصل إلى 20 دولارًا للبرميل، متوقعا تراجعًا قياسيًا في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وعند هذا المستوى، سيكون سعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبراير 2002، ونزلت أسعار النفط مجددا اليوم، الأربعاء، حيث جرى تداول برنت قرب 28.50 دولار للبرميل.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 17 مارس: "سيكون مثل هذا الهبوط منسجما مع الاتجاه النزولي الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 و2016".
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