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رياضة

بسبب كلوب| نجم ليفربول يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:15 م
كلوب وشاكيري
كلوب وشاكيري
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حسن العمدة
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن شيردان شاكيري نجم ليفربول ومنتخب سويسرا يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي القادم .

ويعانى شاكيري هذا الموسم من عدم المشاركة، وكذلك من الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات سواء فى الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا .

واكدت "ذا أتليتك" الإنجليزية، علي أن شاكيري أخبر المقربين منه أنه سئم من يورجن كلوب هذا الموسم، ولا ينوي الاستمرار ، لعدم مشاركته مع الفريق .

وأوضح جيمس بيرس الصحفي المقرب من نادي ليفربول ايضا ، أن شاكيري يسعى لاستعادة لياقته البدنية قبل الصيف المقبل، لكي يرحل بسعر مناسب والنادي يوافق على ذلك.
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