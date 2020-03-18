بسبب كلوب| نجم ليفربول يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن شيردان شاكيري نجم ليفربول ومنتخب سويسرا يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي القادم .
ويعانى شاكيري هذا الموسم من عدم المشاركة، وكذلك من الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات سواء فى الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا .
واكدت "ذا أتليتك" الإنجليزية، علي أن شاكيري أخبر المقربين منه أنه سئم من يورجن كلوب هذا الموسم، ولا ينوي الاستمرار ، لعدم مشاركته مع الفريق .
وأوضح جيمس بيرس الصحفي المقرب من نادي ليفربول ايضا ، أن شاكيري يسعى لاستعادة لياقته البدنية قبل الصيف المقبل، لكي يرحل بسعر مناسب والنادي يوافق على ذلك.