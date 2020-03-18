بسبب كلوب| نجم ليفربول يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن شيردان شاكيري نجم ليفربول ومنتخب سويسرا يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي القادم .





ويعانى شاكيري هذا الموسم من عدم المشاركة، وكذلك من الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات سواء فى الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا .





واكدت "ذا أتليتك" الإنجليزية، علي أن شاكيري أخبر المقربين منه أنه سئم من يورجن كلوب هذا الموسم، ولا ينوي الاستمرار ، لعدم مشاركته مع الفريق .



