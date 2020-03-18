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محافظ الإسكندرية: غلق الكافيهات من 10 مساء وحتى 10 صباحا ومنع تقديم الشيشة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:29 م
الشيشة
الشيشة
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هاني حسين
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه لاحظ استمرار تقديم الشيشة في الكافيهات والمقاهي بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء الإسكندرية.

وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  أصدرت قرارا بغلق الكافيهات من 10 مساء وحتى الـ 10 صباحا لمواجهة فيروس كورونا ومنع تداول الشيشة"، مضيفا:"  كل الأحياء تقوم بإعدام وإتلاف الشيش التي تم ضبطها".

وتابع محمد الشريف:"  عقدنا اجتماعات مع عمداء كليات الطب وبعض الأطباء ووكيل وزارة الصحة وتم الاتفاق على العديد من الإجراءات الوقائية حرصا على سلامة المواطنين".

وتابع محمد الشريف:"  تم نشر لجان توعية في جميع المصالح الحكومية وكل لجنة يشارك فيها أطباء لتوضيح طرق الوقاية من فيروس كورونا".

وأكمل محمد الشريف:"  نقوم بحملات على مستوى القطاع الصحي في الشوارع والأسواق والمناطق الشعبية وتم تطهير كافة المؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأماكن التجمعات، وحملات لغلق السناتر ومراكز التعليم وتم غلق 650 مركزا تعليميا حتى الآن و166 محل ألعاب إلكترونية وبلاي ستيشن و14 صالة جيم و75 حضانة غير مرخصة".

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