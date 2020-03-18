الفنانة سميرة عبد العزيز ضيفة واحد من الناس بمناسبة عيد الأم

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة النهار، بمناسبة عيد الأم يلتقى الإعلامى دكتور عمرو الليثى بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.





وتتحدث عن ذكريات الطفولة و نشأتها بمدينة الإسكندرية وتشجيع الرئيس جمال عبد الناصر لها للاستمرار في التمثيل، واهم المحطات الفنية في حياتها و أهم أدوار الأم التي قدمتها للدراما المصرية والتي حصلت من خلالها بلقب أم العظماء، كما تكشف عن كواليس اقناع الفنان محمد صبحى لها بالعودة مرة أخرى للمسرح.





كما تروي ذكرياتها مع زوجها ورفيق المشوار الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن وتحكي عن اهم محطاتها الإنسانية والفنية وتفجر اكثر من مفاجاة لايتوقعها احد.





يذكر أن يذاع برنامج واحد من الناس السبت ٢١ مارس الساعة ٩.٣٠ على شاشة النهار.