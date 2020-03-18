كيف نصح أحمد السقا جمهوره عن فيروس كورونا.. فيديو

ناشد الفنان أحمد السقا، جمهوره للجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.





ونشر أحمد السقا، فيديو له من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه : " علشان صحتك .. علشان بيتك .. علشان ولادك .. علشان حياتك .. عشان بلدك .. خليك في البيت .. ربنا يزيح الغمة".



