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فن

كيف نصح أحمد السقا جمهوره عن فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:30 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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آيه عاطف
ناشد الفنان أحمد السقا، جمهوره للجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.

ونشر أحمد السقا، فيديو له من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه : "علشان صحتك .. علشان بيتك .. علشان ولادك  .. علشان حياتك .. عشان بلدك .. خليك في البيت .. ربنا يزيح الغمة".

يذكر ان العديد من النجوم ناشدوا جمهورهم بالجلوس في المنزل او اتباع اجراءت الوقاية اللازمة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كان من بين هؤلاء النجوم الفنان أحمد السعدني، والفنان ظافر العابدين.
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