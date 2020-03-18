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توك شو

انتظروا إجراءات جديدة.. تامر أمين: مصر فى المستوى الأول لانتشار فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:22 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين إن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الدولة فى الفترة المقبلة ستتخذ اجراءات جديدة تخص المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار تامر أمين، إلى أن المصريين عليهم أن يقفوا بجانب الدولة فى محاربة فيروس كورونا.

ولفت تامر أمين إلى أن مصر فى المستوى رقم واحد فى انتشار فيروس كورونا، وهناك دول فى المستوى 2 ودولة تفشى فيها الفيروس وأصبحت فى المستوى 3 مثل إيطاليا.

وأوضح تامر أمين أن المواطنين اذا التزموا بتعليمات الحكومة سنقضي على الفيروس فى 10 أيام ولكن اذا خالف المواطنون تعليمات الحكومة سندخل فى مرحلة صعبة.

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