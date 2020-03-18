بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات بطلة la casa de papel

كشف عدد من الصحف الأجنبية ، إصابة ايتزيار ايتونو بطلة المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحص الطبي التي جاءت نتيجته ايجابية.





ومن المقرر إجراء فحص لجميع من خالطوا ايتازيار ايتونو للتأكد من إصابتهم بـ كورونا أو عدمه.





ومن ناحية أخرى واشتهرت بطلة la casa de papel بأنها تحرص على اقتناء الملابس ذات التصميمات الجريئة والأكثر أنوثة، بالإضافة إلى التنوع في الإطلالات فلا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، كما تقوم باختيار الأزياء التي تزيد من جمالها، و تميل إلى الأزياء البسيطة والألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







