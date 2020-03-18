الغرف التجارية: ضبط محتكري السلع وتحرير قضايا ضدهم

قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه يتم متابعة حالة توافر السلع في الأسواق وعمليات البيع والشراء، وعند ملاحظة أى شيء غير طبيعى بالنسبة للأسواق يتم إبلاغ الجهات المختصة.





وأضاف العربى خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الاعلامى احمد موسى، أن جميع السلع متوفرة في الاسواق ولم يعد هناك أى تكدس، على أماكن البيع بعد أزمة الأمطار.





وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يتم التواصل مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن كل محتكري السلع،مشيرا إلى أنه تم اليوم ضبط بعض المخازن التى تحتكر السلع كالمواد المطهرة وتم سحبها وتحرير قضايا ضد المحتكرين.





وعن إلغاء الأسواق العامة بالمحافظة، أكد أن الحرص خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا أمر مهم، لاسيما وان الاسواق العامة ليست اسواقا أساسية يعتمد عليها المواطن فى شراء احتياجاته.