نائبة تحذر من الانسياق وراء الشائعات بشأن كورونا

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها دول العالم حول انتشار فيروس كورونا المُستجد تتطلب علينا جميعًا الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا بإجراء الفحص الوقائي، وكذلك الابتعاد عن التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.









وأضافت "شادية" أن جميع القرارات التي تصدرها الحكومة المصرية في هذا التوقيت تهدف في المقام الأول حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مُؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يعد نموذجًا للشخصية القيادية بالدولة ويبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على سلامة المصريين، مُطالبة المصريين بعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية ونعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة.







