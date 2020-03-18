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برلمان

نائبة تحذر من الانسياق وراء الشائعات بشأن كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها دول العالم حول انتشار فيروس كورونا المُستجد تتطلب علينا جميعًا الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا بإجراء الفحص الوقائي، وكذلك الابتعاد عن التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة. 


وأضافت "شادية" أن جميع القرارات التي تصدرها الحكومة المصرية في هذا التوقيت تهدف في المقام الأول حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مُؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يعد نموذجًا للشخصية القيادية بالدولة ويبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على سلامة المصريين، مُطالبة المصريين بعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية ونعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة. 


كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، أن مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي الشامل بمنافذ الدخول البحرية والبرية والجوية، مُحذرة من الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها أعداء استقرار الدولة المصرية عبر منافذ إعلامية مأجورة لتحقيق أهدافهم الخبيثة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المُعتمدة لاستقاء المعلومات.
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