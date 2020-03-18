AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: العزل للوقاية من الأمراض موجود في القرآن والسنة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:51 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الانتصار على فيروس كورونا لن يكون بمواجهته ولكن بالوقاية منه، فالانتصار على العدو يكون بتجنبه وليس الاشتباك معه، ضاربًا المثل بغزوة الخندق قائلًا: "العزل اللي عمله النبي والصحابة والمكون من خندق يحيط المسلمين هو الذي حمى المسلمين".


وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن أهل الكهف كانت نجاتهم في العزل عن المجتمع، مستشهدا بالآية الكريمة: «فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا» معلقًا: «ممكن يا مصريون تأوون إلى بيوتكم لكي ينشر لكم ربكم من رحمته.. العزل هنا ضرورة للحماية والوقاية من المرض».


وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن آيات القرآن الكريم دائمًا ما تؤكد نجاح وفوز من التزم بيته وخسارة وفشل من خرج من بيته ولم يلتزم بالتعليمات المطلوبة.

وأوضح أن أهل الكهف عندما سكنوا في محرابهم نجوا من بطش وظلم مطارديهم ونصرهم الله ومن خرج من بيته حدث له أزمة، منوهًا بأن ذي القرنين حمى القوم من "فيروس يأجوج ومأجوج" ببناء وسور ضخم ومتين بعدما طلبوا منه ذلك، مشيرًا إلى أن السد يمثل العزل الذي نتحدث عنه اليوم للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلق الشيخ خالد الجندى، مبادرة تحت عنوان «مصليتك فى جيبك»، كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء الصلاة، لمنع الاختلاط واستخدام سجادات الصلاة لأكثر من شخص.

وتابع: «بدل ما ننقل العدوى لبعض أثناء الصلاة، خلى فى جيبك مصلية بلاستيك، وهذا تطبيق احترازى نحل به المشكلة، ويا ريت بلاش المصافحة بعد الصلاة».



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من الأمراض.. خالد الجندي يكشف عن 22 كلمة تحمي من وباء كورونا

فيديوجراف| بعد تفشي كورونا.. أدعية للتحصين من الأمراض

لماذا كانت أعين أصحاب الكهف مفتوحة وسر تقلبهم في النوم؟ إعجاز حير العلماء

خالد الجندي يُعقم يديه على الهواء للوقاية من فيروس كورونا

خالد الجندي يواجه فيروس كورونا بـ «مصلية بلاستيك».. ويدعو لانتشارها

حكم الصلاة في المنزل وترك الجمعة والجماعة بسبب كورونا .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

إقليم الموت.. لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

للضرورة أحكام .. شاهد أول حوار لـ "عروسة اللودر"

الفيروس أصله أمريكي.. الصين تفضح ترامب وتقلب موازين لعبة كورونا.. تفاصيل

يعزز المناعة.. خليط سحري للوقاية من فيروس كورونا

روسيا تستخدم فسيفساء التبغ لـ علاج كورونا.. وهذا موعد إنتاج أول لقاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات بطلة la casa de papel