خالد الجندى: العزل للوقاية من الأمراض موجود في القرآن والسنة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الانتصار على فيروس كورونا لن يكون بمواجهته ولكن بالوقاية منه، فالانتصار على العدو يكون بتجنبه وليس الاشتباك معه، ضاربًا المثل بغزوة الخندق قائلًا: "العزل اللي عمله النبي والصحابة والمكون من خندق يحيط المسلمين هو الذي حمى المسلمين".









وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية « dmc»، أن أهل الكهف كانت نجاتهم في العزل عن المجتمع، مستشهدا بالآية الكريمة: «فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا» معلقًا: «ممكن يا مصريون تأوون إلى بيوتكم لكي ينشر لكم ربكم من رحمته.. العزل هنا ضرورة للحماية والوقاية من المرض».









وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن آيات القرآن الكريم دائمًا ما تؤكد نجاح وفوز من التزم بيته وخسارة وفشل من خرج من بيته ولم يلتزم بالتعليمات المطلوبة.

وأوضح أن أهل الكهف عندما سكنوا في محرابهم نجوا من بطش وظلم مطارديهم ونصرهم الله ومن خرج من بيته حدث له أزمة، منوهًا بأن ذي القرنين حمى القوم من "فيروس يأجوج ومأجوج" ببناء وسور ضخم ومتين بعدما طلبوا منه ذلك، مشيرًا إلى أن السد يمثل العزل الذي نتحدث عنه اليوم للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلق الشيخ خالد الجندى، مبادرة تحت عنوان «مصليتك فى جيبك»، كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء الصلاة، لمنع الاختلاط واستخدام سجادات الصلاة لأكثر من شخص.

وتابع: «بدل ما ننقل العدوى لبعض أثناء الصلاة، خلى فى جيبك مصلية بلاستيك، وهذا تطبيق احترازى نحل به المشكلة، ويا ريت بلاش المصافحة بعد الصلاة».

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