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أخبار العالم

لإسقاط اقتصاد الصين.. إيران تدعو للتحقيق مع ترامب بتهمة نشر وباء كورونا فى العالم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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محمد علي

دعمت إيران دعوات الصين للتحقيق في مزاعم أن الولايات المتحدة هي من نشر الفيروس التاجي، كورونا المستجد أو كوفيد-19، في احتدام لمعركة اللوم الدولية بين الصين وأمريكا، بسبب جائحة أصاب أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.


وانتقد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني يوم الأربعاء على تويتر ما وصفه "بالطريقة النموذجية" التي أكد فيها بعض المسؤولين الأمريكيين  أن الصين ومدينة ووهان في مقاطعة هوبي بوسط البلاد،، مكان بدأ مرض كوفيد -19، و ألقت باللوم على حكومتي بكين وطهران لفشلهما في وقف انتشارها.


وجادل شامخاني بأن المسؤولين الأمريكيين قاموا بذلك من أجل "تجنب المسؤولية" عن أنفسهم، لأن المسئولين الأمريكيين وأولهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورطون في نشر الوباء عالميًا، بعدما كانوا يريدون استهداف الصين فقط، لإسقاط اقتصادها.


وأضاف شامخاني، إنه "بدلا من توجيه اتهامات كاذبة ضد الصين وإيران ، يتعين على المسؤولين الأمريكيين الاستجابة للمطالب الدولية بشأن دورهم في خلق ونشر الفيروس واستمرار جرائمهم ضد الشعب الإيراني من خلال الحفاظ على العقوبات الاقتصادية".


وردد خطاب شامخاني، كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ، الذي زعم في تغريدة  أنه "ربما يكون الجيش الأمريكي هو الذي جلب الوباء إلى ووهان".

 

ورافق تغريدة مقطعًا اعترف فيه مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد خلال جلسة لجنة الرقابة بمجلس النواب أنه كان هناك احتمال أن يكون الأشخاص في الولايات المتحدة الذين ماتوا بسبب تشخيص الإنفلونزا قد قتلوا بالفعل بواسطة COVID-19 قبل انتشاره على نطاق واسع معرفة المرض.


لم تبلغ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ولا منظمة الصحة العالمية عن أي عدوى COVID-19 في الولايات المتحدة قبل تفشي المرض في ووهان.

 

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