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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. النيابة تستدعي صالح جمعة .. حقيقة معسكر الأهلي الخارجي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:32 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" اليوم الاربعاء على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


كشف سعد سمير،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكفله بمساندة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع جمعية رسالة. 


قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.


تلقي النادي الاهلي، إخطارا، من نيابه الجيزة، بشأن استدعاء صالح جمعة، نجم الفريق، في اتهامه بصدم شخص في شارع النيل بمنطقة الجيزة .


كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي اقتربت بشدة من تجديد تعاقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إقامة معسكر داخلي للفريق استغلالا لفترة تعليق النشاط الرياضي، التي تأتي في إطار التصدي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أن الأمر برمته سيتم مناقشته وحسمه خلال اجتماع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الأحد المقبل.
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