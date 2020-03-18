1000 يورو على كل كيلو جرام.. ريال مدريد يفرض عقوبات على أوزان اللاعبين بسبب كورونا

انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى.





وقرر ريال مدريد الإسباني حسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية ، ونقلا عن "سبورت 360" فرض عقوبات مالية على لاعبي الميرنجي الذين سيزداد وزنهم خلال فترة الحجر الصحي. وسيتم فرض عقوبة تتراوح بين 250 و1000 يورو على كل زيادة 1 كجم من وزنهم، وقد تكون الطريقة للفت انتباه الرياضيين أكثر من أي شيء آخر.