هل فيروس كورونا مصنوع معمليا؟.. بحث علمي يجيب

قال علماء بارزون من بريطانيا، إنه من غير المحتمل أن يتم صنع فيروس كورونا المستجد في بيئة معملية، بعد إثارة الجدل بشأن كونه "هجوم بيولوجي أم لا".





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح تقرير نشرته مجلة "نيتشر ميديسن"، أنه لا يمكن أن يكون فيروس كورونا والمعروف باسم "كوفيد -19"، قد صنع في مختبرات.





وأشار العلماء الذين درسوا هذا الفيروس على مستوى جزيئي إلى أنه لا يمكن إنتاجه معمليًا، لأن بياناته الجينية غير مستحدثة من النسخ القديمة لعائلة السارس.





وخلص فريق العلماء بعد تبادل أفكارهم حول أصول المرض: "نحن لا نعتقد أن أي نوع من السيناريو القائم على صنعه داخل مختبر معقول"، وأضافوا أنه نظرًا لأن العديد من الحالات المبكرة للإصابة بكورونا تم ربطها بسوق في ووهان، فمن الممكن أن يكون هناك مصدر حيواني موجود في هذا الموقع، ومن المرجح أن يكون الخفاش أو آكل النمل هما المطورين له.