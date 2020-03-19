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أستاذ مناعة يقدم نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:37 ص
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن 2% من مصابي فيروس كورونا عمرهم أقل من 19 عاما.

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الغرغرة والاستنشاق بالماء والملح قد يفيد فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع أستاذ المناعة، أنه يتمنى أن نأخذ عبرة مما يحدث حول العالم فيما يخص فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك دولا عظمى لم تسمع إلى تحذيرات الصين ومنظمة الصحة العالمية فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار هذا الوباء واليوم لديهم إصابات كثيرة وعدد وفيات كبيرة بسبب هذا الفيروس.

وأوضح الدكتور عبد الهادي مصباح، أنه لابد من استخدام مطهرات فى العمل لقتل وتقليل الفيروسات أولا بأول، مشيرا إلى أن غسيل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل مهم جدا فى تقليل انتشار الفيروسات والأوبئة.


وأشار إلى أنه، يجب ارتداء الماسكات الطبية فى الأماكن المزدحمة بالمواطنين مثل المترو والقطارات والميادين وارتداء القفازات فى الأيدي للوقاية من فيروس كورونا بقدر الإمكان.
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